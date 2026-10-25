शिल्पा राव: आयोजकों ने सिंगर से मांगी माफी, कहा- आपका आना सम्मान की बात है; जानें क्या है माइक बंद का मामला

बताया जा रहा है कि यह इवेंट तय समय से लगभग 45 मिनट पीछे चल रहा था, जिसकी वजह से कलाकारों को अपनी परफॉरमेंस के लिए कम समय मिला। जब शिल्पा राव दर्शकों से बात कर रही थीं, तभी उनके साथ परफॉर्म करने वाले कुतले खान ने अपना सेट शुरू कर दिया, जिससे शिल्पा राव की बात बीच में ही रुक गईं।बाद में शिल्पा राव ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी निराशा जाहिर की और मुंबई के दर्शकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, 'मुंबई, आज रात मेरे दिल का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया। इतनी खूबसूरत चीज का इस तरह हमसे छिन जाना बहुत तकलीफ देता है। लेकिन जब संगीत रुक गया, तब भी आप नहीं रुके। जिस तरह से आप मेरा नाम पुकारते रहे, आपकी आवाजों में जो प्यार था... आज रात हमारी कहानी अधूरी रह गई। मैं वादा करती हूं, मैं वापस आऊंगी।'इस रुकावट की वजह से ऑनलाइन आलोचना शुरू हो गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आयोजकों पर खराब टाइम मैनेजमेंट और एक सीनियर कलाकार का अनादर करने का आरोप लगाया।