{"_id":"6addaa79fbf4b7d313035066","slug":"akshara-singh-at-brahmakumaris-aashram-amid-pawan-singh-apologizes-jyoti-singh-post-2026-10-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आध्यात्म की राह पर अक्षरा?: पवन सिंह की माफी के बीच यह फोटाे वायरल, पत्नी ज्योति सिंह ने डाला क्रिप्टिक पोस्ट","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। फोटो देख कर उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले जाने-माने सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने भी अक्षरा से माफी मांगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भी एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है।

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अक्षरा ने शेयर की तस्वीरें

अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की, जिनमें देखने को मिला कि वह राजस्थान के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचीं, जहां उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और वैश्विक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनीं। इसके अलावा कुछ दिन पहले अभिनेत्री चंडीगढ़ वृंदावन उत्सव में भी शामिल हुई थीं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और सिंगर बी प्राक भी इस उत्सव का हिस्सा बनें थे।



पवन सिंह ने मांगी थी माफी

अक्षरा सिंह की यह तस्वीरें ऐसे समय में वायरल हो रही हैं, जब कुछ दिनों पहले 'पावर स्टार' पवन सिंह ने एक इवेंट में अभिनेत्री से माफी मांगी थी। उन्होंने अक्षरा को बाबू-बच्चा कहते हुए उनसे माफी मांगी थी और एक्ट्रेस के माता-पिता के प्रति सम्मान भी जताया था।

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