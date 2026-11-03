{"_id":"6ae9c50fbddfba5b5900c108","slug":"rise-and-fall-2-swara-bhasker-shehzad-poonawalla-fight-actress-says-you-trolled-me-for-eight-years-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइज एंड फॉल 2: 'मुझे 8 साल से ट्रोल कर रहे हो', शहजाद से भिड़ीं स्वरा; सहवाग के सामने खुलकर निकाली भड़ास","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इस एपिसोड में एक साथ कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल एविक्शन का ऐलान किया और मनीष कश्यप को 'किंग ऑफ द बेसमेंट' बनाया। वहीं, सोनम मलिक ने गौतम गुलाटी पर धोखा देने का आरोप लगाया। सहवाग ने भी गौतम, प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद से उनके फैसलों और आपसी दुश्मनी को लेकर सवाल किए। विज्ञापन रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में इन दिनों खूब घमासान देखने को मिल रहा है। हाल ही के एपिसोड में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और राजनीतिक टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस हो गई। स्वरा ने शहजाद पर आरोप लगाया कि वह पिछले आठ साल से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब स्वरा ने टावर में शहजाद के फैसलों पर सवाल उठाए और उन्हें याद दिलाया कि वह दो बार उनका साथ दे चुकी हैं।

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शहजाद के फैसले से नाराज हुईं स्वरा

दरअसल, गौतम की रैंकिंग के बाद शहजाद ने मनीष और सोनम को बेसमेंट में भेज दिया था। इस फैसले से सोनम नाराज हो गईं और उन्होंने गौतम पर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि, गौतम ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पेंटहाउस और वहां के रूलर्स के हित को ध्यान में रखकर लिया है।



दूसरी तरफ, रूलर्स बार-बार वर्कर्स से सोनम के साथ नरमी बरतने की अपील कर रहे थे। लेकिन उनकी इन बातों से बेसमेंट में मौजूद कंटेस्टेंट्स का शक और बढ़ गया।



इसी बीच स्वरा ने शहजाद से सवाल किया कि उन्होंने उन्हें बचाने का फैसला क्यों नहीं लिया। स्वरा ने याद दिलाया कि वह दो बार उनकी मदद कर चुकी हैं। उन्होंने गौतम के साथ शहजाद के रिश्ते पर भी सवाल उठाए। करण पटेल ने भी शहजाद के इस कदम को जोखिम भरा बताया। हालांकि, शहजाद ने कहा कि वह यह दांव खेलने के लिए तैयार थे।



जब स्वरा ने मुश्किल फैसला लेने के लिए गौतम को धन्यवाद दिया, तो शहजाद बीच में बोल पड़े और कहा कि स्वरा को बचाने में उनका भी योगदान था। इस पर स्वरा ने जवाब दिया, 'क्या तुम शांत रह सकते हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं।'

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स्वरा ने कहा- 8 साल से कर रहे हो ट्रोल

इसके बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ गई। शहजाद ने स्वरा से कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई में दूसरों को शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रियंका को वोट देने के स्वरा के फैसले का भी जिक्र किया।



इस पर स्वरा ने पलटकर कहा, 'मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं?' इसके बाद उन्होंने शहजाद पर निशाना साधते हुए कहा, 'तुम मुझे आठ साल से ट्रोल कर रहे हो।' शहजाद इस दौरान माफी मांगने के लिए तैयार नजर आए, लेकिन स्वरा उनका मामला इतनी आसानी से खत्म करने के मूड में नहीं थीं।

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वीरेंद्र सहवाग ने किया ट्रिपल एविक्शन का ऐलान

शो में सोनम और मनीष के बेसमेंट में जाने के बाद सभी छह वर्कर्स पर एविक्शन का खतरा मंडराने लगा। इनमें प्रियंका चाहर चौधरी, जसवंत बोपन्ना, सोनम मलिक, मनीष कश्यप, ऋषभ जायसवाल और निहारिका तिवारी शामिल थे।



इसके बाद वीरेंद्र सहवाग टावर में पहुंचे और उन्होंने ट्रिपल एविक्शन का ऐलान किया। उन्होंने मनीष कश्यप को 'किंग ऑफ द बेसमेंट' भी घोषित किया। साथ ही शहजाद से उनके उस पुराने बयान पर सवाल किया, जिसमें उन्होंने शो छोड़ने की इच्छा जताई थी।



सहवाग ने शहजाद को मौका दिया कि वह अपना आखिरी टिकट किसी दूसरे कंटेस्टेंट को दे सकते हैं। शहजाद ने यह टिकट स्वरा को दिया। इस पर सहवाग ने उनके इस कदम को 'डैमेज कंट्रोल' बताया। इसके बाद ऑडियंस ने प्रियंका और निहारिका को बचा लिया। वहीं, मनीष, जसवंत, ऋषभ और सोनम के एविक्शन को लेकर फैसला बाकी रह गया।