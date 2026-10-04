जूनियर एनटीआर-जान्हवी का डीपफेक मामला: 'ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं'; चिरंजीवी ने जताई नाराजगी, सरकार से की ये अपील

सरकार से की ये अपील

चिरंजीवी ने आगे लिखा है, 'मैं इस मामले को तेलुगु फिल्म चैंबर, प्रोड्यूसर्स काउंसिल और हमारी संबंधित इंडस्ट्री संस्थाओं के सामने उठाऊंगा और एक समर्पित कमेटी और सपोर्ट सेल बनाने की सिफारिश करूंगा। साइबर क्राइम अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए यह टीम प्रभावित लोगों की मदद करेगी। ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए कोशिशें करेगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

इस कोशिश के लिए पूरी तेलुगु फिल्म बिरादरी को एक साथ आना होगा। हमारे संगठनों, कलाकारों, टेक्नीशियनों, दर्शकों और फैंस - सभी की इसमें भूमिका है। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से भी अपील करता हूं कि वे एआई के ऐसे दुरुपयोग के खिलाफ कड़े और असरदार कदम उठाएं'।