चेक बाउंस मामला: 'बड़ी राहत है'; राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से दो हफ्ते की मोहलत मिलने पर वकील ने जताई खुशी

राजपाल यादव के वकील ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस मामले पर बात करते हुए, राजपाल यादव का पक्ष रखने वाले वकील भास्कर उपाध्याय ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि एक्टर की टीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का पालन करेगी।

वकील ने आगे कहा, 'हम इस आदेश का स्वागत करते हैं... कोर्ट ने हमें यह रकम जमा करने के लिए समय दिया है। पहले यह रकम पांच करोड़ रुपये थी। अब कोर्ट ने इसे घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया है। यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है और हम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे'।

यह बात तब सामने आई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में यादव के पिछले व्यवहार से कोर्ट को ज्यादा भरोसा नहीं हुआ था।