'दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे वो'

ब्रूनो मार्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है और पिता के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा है, 'पिछले हफ्ते मुझे अपने पापा को आखिरी बार गले लगाने का मौका मिला। अगर आपने कभी मुझे उनके बारे में बात करते हुए देखा है, तो मैंने हमेशा कहा है कि वे ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूं। खासकर जब बात म्यूजिक की हो'।