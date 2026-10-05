बॉक्स ऑफिस: वीकएंड पर 'दृश्यम 3' ने लगाई ऊंची छलांग; मजबूती से टिकी है 'हनुमान अंश', बाकी फिल्मों का कैसा हाल?

वन ने बनाई पकड़

सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल अभिनीत यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में लगी थी। बॉक्स ऑफिस पर यह ठीकठाक प्रदर्शन कर रही है। पहले वीक इसने 53.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। दूसरे वीक में भी दर्शकों को यह फिल्म खींच पा रही है और वीकएंड पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। शनिवार को नौवें दिन 'वन' ने दो करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल रविवार को 10वें दिन फिल्म की कमाई 3.25 करोड़ रुपये रही। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 62.12 करोड़ रुपये है।