अश्लील वीडियो मामला: जान्हवी का गाना देख यामी गौतम ने की अपील, बोली- मेरी तस्वीरों को एआई से बेहतर न बनाए

हाल ही में जूनियर एनटीआर और जान्हवी कपूर के गाने 'चुट्टामल्ले' के एक एआई वीडियो का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में फिल्मी दुनिया के सितारे भी एआई के दुरुपयोग की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस पर अभिनेत्री यामी गौतम ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से एक खास गुजारिश की है।

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यामी ने पोस्ट कर की अपील?

अभिनेत्री यामी गौतम ने अपनी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘कृपया सार्वजनिक कार्यक्रमों में ली गई मेरी तस्वीरों को एआई से रूपांतरित या बेहतर न बनाएं। कृपया तस्वीरों को उनके मूल रूप में ही उपयोग करें। किसी व्यक्ति की छवि या रूप को एआई का उपयोग करके उनकी जानकारी और सहमति के बिना रूपांतरित या हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अनुरोध का सम्मान करने के लिए बहुत धन्यवाद।’