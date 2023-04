विवेक ने किया ट्वीट



हाल ही में, विवेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि केंद्र ने एक नया आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि अदालत के समक्ष याचिकाएं सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से शहरी अभिजात्य विचारों को दर्शाती हैं । इसके बाद उन्होंने लिखा कि 'समान सेक्स विवाह एक शहरी अभिजात्य अवधारणा नहीं है।' विवेक ने लिखा, समान-सेक्स विवाह कोई शहरी अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। यह एक अधिकार है और भारत जैसी प्रगतिशील, उदार सभ्यता में समलैंगिक विवाह सामान्य होना चाहिए। ना की कोई अपराध।



NO. Same sex marriage is not an ‘urban elitist’ concept. It’s a human need. Maybe some sarkari elites drafted it who have never travelled in small towns & villages. Or Mumbai locals.



First, same sex marriage is not a concept. It’s a need. It’s a right.

And in a progressive,… https://t.co/M4S3o5InXI