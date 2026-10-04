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वायरल वीडियो: सलमान का जिक्र होते ही अरबाज ने साधी चुप्पी, नाराज होकर जाते दिखे एक्टर; क्या है पूरा मामला?

Sun, 04 Oct 2026 11:37 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:37 AM IST
सार

Arbaaz Khan: हाल ही में एक्टर अरबाज खान मुंबई के एक इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे सलमान खान पर एक सवाल किया गया, तो एक्टर नाराज होकर जाते दिखे। अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Viral Video Arbaaz Khan Goes Silent When Asked About Salman Khan Walks Away From Paparazzi
अरबाज खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अरबाज खान हाल ही में एक जूलरी ब्रांड के इवेंट में पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब उनसे भाई सलमान खान के बारे में पूछा गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। 
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क्या है पूरा मामला?
वीडियो में देखा जा सकता है कि पैपराजी अरबाज खान से सलमान खान के ट्रोलिंग वाले बयान पर सवाल पूछते नजर आते हैं। हालांकि अरबाज नाराज होकर चले गए जैसे ही सलमान का नाम लिया गया। 
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अरबाज ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय नाराज होकर कहा, 'एक्सक्यूज मी… थैंक यू, थैंक यू।' इसके बाद वह तस्वीरें खिंचवाने के लिए आगे बढ़ गए।

कुछ देर बाद अरबाज वापस पैपराजी की तरफ मुड़े और पूछा, 'ज्वेलरी से रिलेटेड था? आज के इवेंट से रिलेटेड था वो सवाल?' यानी क्या वह सवाल ज्वेलरी से जुड़ा था और क्या यह सवाल आज के इवेंट से संबंधित था। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 
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देखें वीडियो- 

Viral Video Arbaaz Khan Goes Silent When Asked About Salman Khan Walks Away From Paparazzi
बिग बॉस 20 सलमान खान - फोटो : एक्स
सलमान ने क्या कहा था? 
  • सलमान खान हाल ही में अपने छोटे भाई सोहेल खान के बचाव में सामने आए।
  • सोशल मीडिया पर यूजर्स सोहेल के बदले हुए लुक को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे।
  • इस पर सलमान ने बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में बॉडी शेमिंग के मुद्दे पर बात की।
  • सलमान ने लोगों से किसी के लुक या शरीर पर कमेंट करने से पहले खुद को देखने की अपील की।
  • उन्होंने कहा कि किसी दूसरे की शक्ल-सूरत पर टिप्पणी करने से पहले लोगों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए।

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