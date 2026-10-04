वायरल वीडियो: सलमान का जिक्र होते ही अरबाज ने साधी चुप्पी, नाराज होकर जाते दिखे एक्टर; क्या है पूरा मामला?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:37 AM IST
सार
Arbaaz Khan: हाल ही में एक्टर अरबाज खान मुंबई के एक इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे सलमान खान पर एक सवाल किया गया, तो एक्टर नाराज होकर जाते दिखे। अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
अरबाज खान हाल ही में एक जूलरी ब्रांड के इवेंट में पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब उनसे भाई सलमान खान के बारे में पूछा गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।
क्या है पूरा मामला?
वीडियो में देखा जा सकता है कि पैपराजी अरबाज खान से सलमान खान के ट्रोलिंग वाले बयान पर सवाल पूछते नजर आते हैं। हालांकि अरबाज नाराज होकर चले गए जैसे ही सलमान का नाम लिया गया।
अरबाज ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय नाराज होकर कहा, 'एक्सक्यूज मी… थैंक यू, थैंक यू।' इसके बाद वह तस्वीरें खिंचवाने के लिए आगे बढ़ गए।
कुछ देर बाद अरबाज वापस पैपराजी की तरफ मुड़े और पूछा, 'ज्वेलरी से रिलेटेड था? आज के इवेंट से रिलेटेड था वो सवाल?' यानी क्या वह सवाल ज्वेलरी से जुड़ा था और क्या यह सवाल आज के इवेंट से संबंधित था। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
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देखें वीडियो-
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क्या है पूरा मामला?
वीडियो में देखा जा सकता है कि पैपराजी अरबाज खान से सलमान खान के ट्रोलिंग वाले बयान पर सवाल पूछते नजर आते हैं। हालांकि अरबाज नाराज होकर चले गए जैसे ही सलमान का नाम लिया गया।
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अरबाज ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय नाराज होकर कहा, 'एक्सक्यूज मी… थैंक यू, थैंक यू।' इसके बाद वह तस्वीरें खिंचवाने के लिए आगे बढ़ गए।
कुछ देर बाद अरबाज वापस पैपराजी की तरफ मुड़े और पूछा, 'ज्वेलरी से रिलेटेड था? आज के इवेंट से रिलेटेड था वो सवाल?' यानी क्या वह सवाल ज्वेलरी से जुड़ा था और क्या यह सवाल आज के इवेंट से संबंधित था। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
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देखें वीडियो-
Everything is not okay between Salman Khan and Arbaz Khan. - During the press conference, when the media asked Arbaaz a question related to Salman Khan, Arbaaz left the press conference. - While Sohail and Salman have been seen together at several family gatherings, Arbaaz has not been seen with them. - Arbaaz Khan was also noticeably absent during the Ganesh Chaturthi celebrations. - According to unverified reports, Salman Khan is currently keeping his distance from Arbaaz Khan over alleged issues related to his personal life.— Aditya (@Warlock_Aditya) October 2, 2026
सलमान ने क्या कहा था?
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- सलमान खान हाल ही में अपने छोटे भाई सोहेल खान के बचाव में सामने आए।
- सोशल मीडिया पर यूजर्स सोहेल के बदले हुए लुक को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे।
- इस पर सलमान ने बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में बॉडी शेमिंग के मुद्दे पर बात की।
- सलमान ने लोगों से किसी के लुक या शरीर पर कमेंट करने से पहले खुद को देखने की अपील की।
- उन्होंने कहा कि किसी दूसरे की शक्ल-सूरत पर टिप्पणी करने से पहले लोगों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए।
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