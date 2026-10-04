यामी गौतम और आदित्य धर: मुंबई छोड़ इस शहर में बसा कपल? 25 एकड़ में है दोनों का खूबसूरत आशियाना; जानें मामला

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इस जगह रहेगा कपल

'फ्री प्रेस जर्नल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यामी और आदित्य ने हिमाचल प्रदेश में रहने का फैसला ज्यादा शांत और सुकून भरी जिंदगी के लिए लिया है। दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं और काम के अलावा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। कपल अब काम के सिलसिले में मुंबई आता-जाता है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के लिए हिमाचल में रहना पसंद कर रहा है।

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बॉलीवुड के पावर कपल यामी गौतम और फिल्ममेकर आदित्य धर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सपनों के शहर से अब कपल सुकून भरे शहर में जिंदगी बिताने पहुंच गया है। जानिए खबर में कितनी सच्चाई है।