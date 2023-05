फिल्म 'द केरल स्टोरी' इन दिनों जबर्दस्त सुर्खियों में है और बॉक्स ऑफिस पर जमकर प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, अभिनेत्री अदा शर्मा समेत पूरी टीम ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुंबई में मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें गडकरी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई हैं।

The cast of the film 'The Kerala Story' met Union Minister Shri @nitin_gadkari Ji in Mumbai today. The film's producers, Shri @VipulAlShah, Shri @Aashin_A_Shah, and actresses @adah_sharma, @iyogitabihani, and @soniabalani9 were also present. pic.twitter.com/zz7QH5BmlN