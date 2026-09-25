बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: 'द पैराडाइज' ने की दमदार शुरुआत; 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर' की कमाई पर पड़ा कितना असर?

'हनुमान अंश' की कमाई कहां पहुंची?

फिल्म 'हनुमान अंश' की रिलीज को आज सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 07 अगस्त को रिलीज हुई थी। कल गुरुवार को 49वें दिन इस फिल्म ने 3.65 करोड़ रुपये कमाए थे। अब सवाल है कि क्या 'द पैराडाइज' की रिलीज से इसके कलेक्शन पर असर पड़ा है? तो सवाल है कि नहीं। दरअसल, इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को 48वें दिन 'हनुमान अंश' ने 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे। इस हिसाब से 'द पैराडाइज' की कमाई में 10 लाख रुपये की मामूली कमी दर्ज की गई। हनुमान अंश का टोटल नेट कलेक्शन 288.33 करोड़ रुपये हो चुका है।