दिव्या दत्ता का जन्मदिन: छोटी बुआ ने लगाया फिल्मों का शौक; मां से सीखे अभिनय के गुर, कैसे पहुंचीं मायानगरी?

मां ने खोले मायानगरी आने के रास्ते

दिव्या दत्ता अगर आज अभिनय की दुनिया में दमक रही हैं, तो इसके पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने समाज और रिश्तेदारों का विरोध झेलते हुए बेटी के सपनों को उड़ान दी। अभिनय में आगे बढ़ने के लिए मुंबई आने का फैसला उन्होंने कब और कैसे लिया? इस बारे में अमर उजाला से बातचीत में दिव्या दत्ता ने बताया-



‘मुझे खाली समय में फिल्मी मैगजीन पढ़ना पसंद था, एक बार स्टारडस्ट में एक फॉर्म निकला था, एक टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन था। मैंने फॉर्म भर दिया और भूल गईं। लेकिन फॉर्म स्वीकार हो गया। इसके बाद मां को बताना पड़ा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और मुंबई जाना है। मां डॉक्टर थीं, मेरे परिवार में अधिकतर लोग डॉक्टर थे लेकिन मां ने मेरी एक्टिंग के सपने को सपोर्ट किया। कई रिश्तेदार आ गए थे घर पर, कोई नहीं चाहता था कि मैं एक्टिंग की दुनिया में जाऊं। लेकिन मां ढाल बनकर आगे खड़ी रहीं और बोलीं कि जो कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी वह लेंगी।’



इस तरह मायानगरी मुंबई आने की राह दिव्या दत्ता के लिए खुली। दिव्या दत्ता का कहना है कि मुंबई आने के बाद तमाम रिजेक्शन मिले। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, मां के विश्वास को टूटने नहीं दिया। कुछ ही वर्षों में अपने उम्दा अभिनय से बॉलीवुड में एक खास जगह हासिल की।