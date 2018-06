बता दें कि इन दिनों राजा फिल्म 'संगम रिश्तों का' की शूटिंग में बिजी थे। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने राजा को उनके लापरवाह रवैये के चलते फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया । राजा फिल्म में लीड एक्टर के भाई का रोल किरदार कर रहे थे।

Kanpur: Actor Raja Choudhary allegedly misbehaved with people after being allegedly drunk. SP West, Sanjeev Suman, says, 'we have registered a case against him & have sent him for the medical tests. Further investigation underway.' pic.twitter.com/Yzbig94wtE