{"_id":"626df5bda45f2010f87f057d","slug":"tragic-marathi-actress-prema-kiran-dies-at-61-in-mumbai-due-to-heart-attack","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुखद: मराठी अभिनेत्री प्रेमा किरण का 61 साल की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Sun, 01 May 2022 08:48 AM IST