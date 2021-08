ड्रग्स मामला: ईडी के दफ्तर पहुंचे पुरी जगंनाध, चार साल पुराने मामले में होनी है पूछताछ

साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक पुरी जगन्नाथ प्रवर्तन निदेशालय की डायरेक्टर एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होने पहुंच गए हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में चार साल पुराने ड्रग्स मामले में टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं और निर्देशकों को समन जारी किया था।

इसी क्रम में मंगलवार को टॉलीवुड के फेमस निर्देशक पुरी जगन्नाथ ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। डायरेक्टर हैदराबाद में ईडी कार्यालय पहुंचे हैं।

Telangana: Tollywood director Puri Jagannadh arrives at ED office in Hyderabad to appear before the agency officials in connection with a drugs case pic.twitter.com/XAQxJzmOWv