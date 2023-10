मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म 'टाइगर नागेश्वर राव' की रिलीज को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसी कड़ी में फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने इसका धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है। 1970 के दशक के बैकग्राउंड पर आधारित यह फिल्म कुख्यात डाकू टाइगर नागेश्वर राव के जीवन पर प्रकाश डालता है, जिसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

