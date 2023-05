'द केरल स्टोरी' भी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां कभी पिछले साल रिलीज हुई विवेक अग्नीहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' थी। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसको लेकर देशभर में बवाल मच गया था। विवाद के बीच रिलीज हुई फिल्म को लेकर मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया था। अभी उस पर फैसला आया भी नहीं था कि एक एससी में एक और जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

A PIL filed in Supreme Court seeking immediate necessary steps to ensure protection to the people who wish to see the film ‘The Kerala Story’ and also of the multiplexes who wish to screen the movie.



