बॉलीवुड के मशहूर निर्माता विवेक अग्निहोत्री यूं तो आए दिन किसी न किसी बात पर अपनी राय रखने के लिए चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां एक तरफ विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट का एलान कर दिया है। यह एलान विवेक अग्निहोत्री को एक बार फिर से लाइमलाइट में ले आया है। दरअसल, निर्माता ने नॉन-फिक्शन प्रोजेक्ट 'द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड' की घोषणा की, जो जल्द ही 'जी 5' पर रिलीज होगी।

PRESENTING:



A lot of Genocide Deniers, terror supporters & enemies of Bharat questioned The Kashmir Files. Now bringing to you the VULGAR truth of Kashmir Genocide of Hindus which only a devil can question.



Coming soon #KashmirUNREPORTED. Be ready to cry.



Only on @ZEE5India… pic.twitter.com/DgGlnzSKwA