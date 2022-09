कुछ समय के ब्रेक के बाद द कपिल शर्मा शो एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट चुका है। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले इस शो का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। इसका पहला एपिसोड शनिवार को टेलीकास्ट हुआ। जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार पहले गेस्ट के रूप में नजर आए। जहां एक ओर इस शो ने एक बार फिर से कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वहीं, बहुत से लोगों को यह शो कुछ खास पसंद नहीं आया है।

द कपिल शर्मा शो में शनिवार को फिल्म कठपुतली की टीम पहुंची थी। अक्षय कुमार, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी के साथ शो में सरगुन मेहता और चंद्रचूड़ सिंह भी नजर आए थे। इस शो को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। शो की शुरुआत में अक्षय कुमार ने सभी नए कलाकारों से परिचय कराया। हालांकि पूरे शो के दौरान लोगों ने कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह को जमकर मिस किया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे। बहुत से लोगों को पहला एपिसोड कुछ खास नहीं लगा तो कुछ को दोनों कलाकारों की काफी कमी महसूस हुई।

#KapilSharmaShow . Just watched the ep. 1. Sorry to say it is going downward spiral. New additions are totally disappointing.

It will be a big concern for Sony TV in future to realize & come to terms that the worst Kapil Sharma show they have ever conceptualized & relayed on TV.

It is a pathetic https://t.co/YlGoPnPPXR artists introduced in the show do not match T OF Krushna alone