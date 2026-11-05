तेरा साईं: संजय मिश्रा की साईं बाबा पर बनी फिल्म से जुड़ी टी-सीरीज कंपनी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

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शिरडी के साईं बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित फिल्म 'तेरा साईं' से अब म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज भी जुड़ गई है। टी-सीरीज के फिल्म से जुड़ने के बाद इसके संगीत को लेकर दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।फिल्म की कहानी साईं बाबा के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके संदेशों पर आधारित है। इसमें प्रेम, दया, विश्वास और इंसानियत जैसे विषयों को दिखाया जाएगा। मेकर्स का मकसद साईं बाबा के जीवन और उनके विचारों को बड़े पर्दे के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना है।