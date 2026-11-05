आमिर खान और गौरी स्प्रैट बदलेंगे अपना घर?: जिस मकान में हुई थी शादी अब उसे छोड़ने की आई नौबत! जानें पूरा मामला

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रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर खान मुंबई के पाली हिल इलाके में एक बिल्डिंग के चार अपार्टमेंट किराये पर लेकर रह रहे हैं। अब इस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होने वाला है। ऐसे में आमिर और गौरी को नए घर की तलाश करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों इस साल के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में मुंबई के किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं।फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान करीब डेढ़ साल पहले अपने पुराने यूनियन पार्क वाले घर से बाहर आ गए थे। दरअसल, उस घर का भी रीडेवलपमेंट होना था। इसके बाद अभिनेता ने पाली हिल के नरगिस दत्त रोड इलाके में एक दूसरी बिल्डिंग में किराये पर रहना शुरू किया।इसी घर में आमिर और गौरी ने 5 जुलाई 2026 को एक निजी समारोह में शादी की थी। इस मौके पर परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। अब खबर है कि इस बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट को लेकर डील आगे बढ़ रही है। ऐसे में कपल को एक बार फिर अपना घर बदलना पड़ सकता है।हालांकि, आमिर और गौरी मुंबई छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों मुंबई के ही किसी दूसरे इलाके में नया किराये का घर तलाश रहे हैं।