तेलुगू फिल्म वितरक और उनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत, एंबुलेस और लॉरी के बीच हुई थी जोरदार टक्कर

फिल्म वितरक कमलाकर रेड्डी और उनके पिता नंदगोपाल रेड्डी की तेलंगाना के वाडापल्ली के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने कोविड-19 से संक्रमित पिता के साथ हैदराबाद के अस्पताल जा रहे थे।

2020 is wretched just got the news a very close friend a genuine friend and above all a good human being Kamalakar Reddy of KFC Entertainments is no more due to a road accident God can you please have mercy really shattered