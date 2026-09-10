एमी विर्क: काफिले पर हमले की खबर के बाद सिंगर ने साझा की पहली स्टोरी, लिखा- 'वादे के मुताबिक..'

कौन हैं एमी विर्क?

एमी विर्क का असली नाम अमरिंदर पाल सिंह विर्क है। उनका जन्म 11 मई 1992 को पंजाब के नाभा में हुआ था। वह एक मशहूर पंजाबी सिंगर होने के साथ-साथ एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। मां के कहने पर उन्होंने सिंगिंग में करियर बनाने का फैसला किया था। एमी ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक से की। उनका गाना 'इक पल' इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद उन्हें पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने 'जट्टिज्म' नाम से अपना पहला एल्बम रिलीज किया।

सिंगिंग में पहचान बनाने के बाद एमी विर्क ने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने 2015 में पंजाबी फिल्म 'अंग्रेज' से एक्टिंग डेब्यू किया।