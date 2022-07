Shabaash Mithu: तापसी की फिल्म पर उठे सवाल तो स्वरा भास्कर ने किया बचाव, कहा- बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई...

दरअसल ओपनिंग डे से ही फिल्म शाबाश मिथु धीमी चाल से चल रही है। पहले दिन इस फिल्म ने महज 40 लाख रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को लेकर स्वरा से पूछा गया कि क्या शाबाश मिथु जैसी महिला प्रधान फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। जवाब में स्वरा ने कहा- मैं ऐसा नहीं मानती कि केवल बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई ही किसी फिल्म की वैल्यू जानने के लिए काफी हो। कुछ कल्ट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थीं, जबकि कुछ बकवास फिल्में हिट हो जाती हैं।

I don’t believe that box office earnings are the sole determinant of the value of films.. Some now cult films were box office duds and some films no better than tripe have been hits.. I loved the trailer of #shabashmithu and am catching it in theatres this week! ✨ https://t.co/VzQU4C220z