सनी देओल: बेटे के साथ धर्मेंद्र के फार्म हाउस पहुंचे अभिनेता, वीडियो शेयर कर लिखा भावुक नोट

सनी देओल ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि किसान खेतों में काम कर रहे हैं। वह सूखी फसलों के गट्ठर इकट्ठा करते है और पारंपरिक तरीके से उसमें से अनाज निकालते हैं। इस बीच सनी देओल फार्म हाउस में घूमते हुए और अपने बेटे के साथ कुछ खास पल बिताते हुए नजर आते हैं। फार्म हाउस दिखाते हुए सनी कहते हैं, 'पापा का फार्म। तुम्हारे लिए बड़े पापा का फार्म।'अभिनेता ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, 'पापा आपकी याद आ रही है।' अभिनेता ने अपनी पोस्ट में कई लाल दिल वाले इमोजी भी जोड़े।