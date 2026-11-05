रामायण: क्या दिलजीत दोसांझ ने गाया हनुमान चालीसा? इन गायकों ने दिया साथ; महाबली की एंट्री से आया ट्विस्ट

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कब हुई हनुमान की एंट्री?

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक दिलजीत ने फिल्म में 'हनुमान चालीसा' गाया है। यह गाना 'रामायण' में हनुमान की एंट्री को दर्शाता है। फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार अभिनेता सनी देओल ने निभाया है। इस किरदार की एंट्री पहले भाग के अंत में होती है।

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नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' गुरुवार यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म की शानदार स्टार कास्ट की तारीफों के बीच खबर आ रही है कि गायक दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में 'हनुमान चालीसा' को अपनी आवाज दी है।