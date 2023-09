'ओह माय गॉड' और '102 नॉट आउट' जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके उमेश शुक्ला अब अपनी आगामी फिल्म 'आंख मिचोली' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। यह एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जो भारतीय शादी की थीम पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म में दो बेमेल परिवारों के बीच होने वाले मतभेदों को दिखाया जाएगा। इसमें ड्रामा है, इमोशंस हैं और जबर्दस्त कॉमेडी भी।

The director who brought you 'Oh My God' and '102 Not Out' @umeshkshukla is back to steal your hearts! Presenting, the poster of 'Aankh Micholi' – a delightful family entertainer movie that promises a riot of laughter! 🤣