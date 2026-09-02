नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सोनू सूद, भारत की मदद की जमकर की तारीफ, बोले- ‘नेपाल अकेला नहीं है’

नेपाल में आई भयानक बाढ़ से मची तबाही के बाद सोनू सूद खुद वहां पहुंचे हैं। वह अपनी टीम के साथ बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं।

बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहुंचे सोनू सूद

सोनू सूद अपनी ‘सूद चैरिटी फाउंडेशन’ की टीम के साथ नेपाल पहुंचे हैं। उनकी टीम भारत से खाने-पीने का सामान, कंबल और दूसरी जरूरी चीजें लेकर गई है। सोनू ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को करीब से समझने की कोशिश की।

विज्ञापन

सोनू सूद ने कहा कि वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए मदद करने नहीं आए हैं, बल्कि आने वाले महीनों में भी जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम लोगों से सीधे बात कर यह समझ रही है कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है।

विज्ञापन

विज्ञापन

लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे

सोनू सूद ने नेपाल की स्थिति को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जब किसी के पास घर नहीं बचता और परिवार बिखर जाता है, तो उस दर्द को समझना आसान नहीं है। ऐसे समय में लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है।

एक्टर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि बाढ़ में अपना घर और सब कुछ खो चुके लोगों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में मदद की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल समय में अपनी तरफ से मदद करना हर किसी की जिम्मेदारी है।