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हनुमान अंश कलेक्शन: मात्र 2 करोड़ में बनी फिल्म ने 500 करोड़ वाली ‘टॉक्सिक’ को पछाड़ा, 26वें दिन रचा यह इतिहास

Wed, 02 Sep 2026 10:31 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 02 Sep 2026 10:31 AM IST
सार

Hanuman Ansh: नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। 26वें दिन इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है।

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Hanuman Ansh Box office collection day 26 break the Toxic record on Tuesday
हनुमान अंश कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की पहले दिन की कमाई सिर्फ 10 लाख रुपये रही। पहले हफ्ते में इसने सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई और घट गई और इसने सिर्फ 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया। चौथे हफ्ते में इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

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Hanuman Ansh Box office collection day 26 break the Toxic record on Tuesday
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब

'हनुमान अंश' का कलेक्श

  • पहले दिन 'हनुमान अंश' ने 10 लाख रुपये कमाए।
  • दूसरे हफ्ते में इसने सिर्फ 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
  • तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई बढ़ी और इसने 10.40 लाख रुपये का कलेक्शन किया। 
  • चौबीसवें दिन इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये कमाए।
  • छब्बीसवें दिन इसने 8.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
  • फिल्म का टोटल कलेक्शन 54.13 करोड़ रुपये हो गया है।
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हनुमान अंश, टॉक्सिक - फोटो : सोशल मीडिया
'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को छोड़ा पीछे
बता दें कि 'हनुमान अंश' ने 26वें दिन यानी मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने फिल्म 'टॉक्सिक' के मंगलवार के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। 'टॉक्सिक' ने रिलीज के सातवें दिन यानी मंगलवार को 7.85 लाख रुपये का कलेक्शन किया। भले ही यह अंतर सिर्फ 30 लाख रुपये का हो, मगर फिल्म की रिलीज डेट के हिसाब से यह बड़ा अंतर माना जा रहा है। 'हनुमान अंश' ने यह आंकड़ा अपने चौथे हफ्ते में हासिल किया, जबकि 'टॉक्सिक' की यह सातवें दिन की कमाई है।

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हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
दोनों के बीच नहीं है कोई मुकाबला
इसका मतलब यह नहीं है कि 'हनुमान अंश' कुल मिलाकर 'टॉक्सिक' से मुकाबला कर रही है। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस के बिल्कुल अलग-अलग स्तर की हैं। 'टॉक्सिक' बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और इसे दुनिया भर के थिएटर में दिखाया गया था। जबकि 'हनुमान अंश' की शुरुआत बहुत कम स्क्रीन्स से हुई थी और दर्शकों की मांग बढ़ने के साथ-साथ इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ता गया।

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हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब
'हनुमान अंश' का कामयाबी का राज
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अपनी कमाई की वजह से साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट कहानियों में से एक बन गई है। लोगों की बातचीत (वर्ड ऑफ माउथ) के जरिए इसकी कमाई लगातार बढ़ी है और रिलीज के तीन हफ्ते से ज्यादा समय बाद भी फिल्म को देखने के लिए काफी लोग आ रहे हैं।

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बाबा नीम करौरी के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ - फोटो : सोशल मीडिया
कितना है फिल्म का बजट?
फिल्म 'हनुमान अंश' का बजट लगभग 2 करोड़ रुपये बताया गया था, जिसे देखते हुए इसकी सफलता और भी प्रभावशाली लगती है। ट्रेड रिपोर्ट्स में इसे 'स्लीपर हिट' कहा गया है, क्योंकि अब इसकी थिएटर से हुई कमाई इसकी प्रोडक्शन लागत से कई गुना ज्यादा है। फिल्म के निर्देशक ने इसे शुरू में ही 'फ्लॉप' बताने की कोशिशों का भी विरोध किया था। उनका कहना था कि दर्शकों से मिले बाद के रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया कि शुरुआती अंदाजे जल्दबाजी में लगाए गए थे।
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