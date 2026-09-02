{"_id":"6a97ab1abb79f97bd70d0c63","slug":"hanuman-ansh-box-office-collection-day-26-break-the-toxic-record-on-tuesday-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हनुमान अंश कलेक्शन: मात्र 2 करोड़ में बनी फिल्म ने 500 करोड़ वाली ‘टॉक्सिक’ को पछाड़ा, 26वें दिन रचा यह इतिहास","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की पहले दिन की कमाई सिर्फ 10 लाख रुपये रही। पहले हफ्ते में इसने सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई और घट गई और इसने सिर्फ 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया। चौथे हफ्ते में इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विज्ञापन

'हनुमान अंश' का कलेक्शन पहले दिन 'हनुमान अंश' ने 10 लाख रुपये कमाए।

दूसरे हफ्ते में इसने सिर्फ 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया।

तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई बढ़ी और इसने 10.40 लाख रुपये का कलेक्शन किया।

चौबीसवें दिन इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये कमाए।

छब्बीसवें दिन इसने 8.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

फिल्म का टोटल कलेक्शन 54.13 करोड़ रुपये हो गया है।

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'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को छोड़ा पीछे

बता दें कि 'हनुमान अंश' ने 26वें दिन यानी मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने फिल्म 'टॉक्सिक' के मंगलवार के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। 'टॉक्सिक' ने रिलीज के सातवें दिन यानी मंगलवार को 7.85 लाख रुपये का कलेक्शन किया। भले ही यह अंतर सिर्फ 30 लाख रुपये का हो, मगर फिल्म की रिलीज डेट के हिसाब से यह बड़ा अंतर माना जा रहा है। 'हनुमान अंश' ने यह आंकड़ा अपने चौथे हफ्ते में हासिल किया, जबकि 'टॉक्सिक' की यह सातवें दिन की कमाई है।



बता दें कि 'हनुमान अंश' ने 26वें दिन यानी मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने फिल्म 'टॉक्सिक' के मंगलवार के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। 'टॉक्सिक' ने रिलीज के सातवें दिन यानी मंगलवार को 7.85 लाख रुपये का कलेक्शन किया। भले ही यह अंतर सिर्फ 30 लाख रुपये का हो, मगर फिल्म की रिलीज डेट के हिसाब से यह बड़ा अंतर माना जा रहा है। 'हनुमान अंश' ने यह आंकड़ा अपने चौथे हफ्ते में हासिल किया, जबकि 'टॉक्सिक' की यह सातवें दिन की कमाई है।

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दोनों के बीच नहीं है कोई मुकाबला

इसका मतलब यह नहीं है कि 'हनुमान अंश' कुल मिलाकर 'टॉक्सिक' से मुकाबला कर रही है। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस के बिल्कुल अलग-अलग स्तर की हैं। 'टॉक्सिक' बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और इसे दुनिया भर के थिएटर में दिखाया गया था। जबकि 'हनुमान अंश' की शुरुआत बहुत कम स्क्रीन्स से हुई थी और दर्शकों की मांग बढ़ने के साथ-साथ इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ता गया।

'हनुमान अंश' का कामयाबी का राज

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अपनी कमाई की वजह से साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट कहानियों में से एक बन गई है। लोगों की बातचीत (वर्ड ऑफ माउथ) के जरिए इसकी कमाई लगातार बढ़ी है और रिलीज के तीन हफ्ते से ज्यादा समय बाद भी फिल्म को देखने के लिए काफी लोग आ रहे हैं।