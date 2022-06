Singer KK Death: पश्चिम बंगला के राज्यपाल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- नहीं हो सकता इससे बद्तर मैनेजमेंट

गायक केके के मौत पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बैनर्जी पर निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए बयान में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, 'केके का निधन बहुत ही दर्दनाक था। कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, और मैंने वे वीडियो देखे हैं। मेरे दिल से खून बह रहा है। इससे अधिक कुप्रबंधन नहीं हो सकता था। प्रशासन की इससे अधिक विफलता नहीं हो सकती थी। यदि हम इसके हर पहलू पर ध्यान दें, जो वहां मैनेजमेंट देखने के लिए, लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपस्थित थे वह किसी और चीज में बिजी थे - यह पूरी तरह से मैनेजमेंट की विफलता थी। जिन लोगों को इसकी देखरेख करनी थी, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

If we get into every facet of it, those supposed to maintain the atmosphere there, control the number of people present, in the event of crisis engage in some remedial steps-there was a complete failure. Those who were supposed to oversee it must be held accountable: WB Gov pic.twitter.com/XoJS2lued8