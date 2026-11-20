अमांडा सेफ्राइड: 'मैं ज्यादा बूढ़ी हो गई हूं'? संभावित 'बॉन्ड गर्ल' सूची में अपना नाम न देख अभिनेत्री ने पूछा
- Amanda Seyfried On Bond girl: अमेरिकी अभिनेत्री अमांडा सेफ्राइड ने 'बॉन्ड गर्ल' बनने के लिए एक्ट्रेस की संभावित सूची पर रिएक्शन दिया है।
- यह लिस्ट वैराइटी ने जारी की है और इसमें अमांडा का नाम शामिल नहीं है।
- अभिनेत्री ने इस लिस्ट पर तंज कसते हुए सवाल किया है। उनकी टिप्पणी ने उम्र के अंतर पर बहस छेड़ दी है।
विस्तार
हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन अब पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका अदा करेंगे। बीते दिनों उनके नाम का आधिकारिक एलान किया गया। तमाम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। जेम्स बॉन्ड के लिए एक्टर का नाम फाइनल होने के बाद से ही बॉन्ड गर्ल को लेकर अटकले लग रही हैं। इसे लेकर वैराइटी ने एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं जिन्हें बॉन्ड गर्ल बनाया जा सकता है।
अमांडा सेफ्राइड के कमेंट ने शुरू की नई बहस
जेम्स बॉन्ड के लिए पैटिनसन के नाम का एलान होने के बाद यह इंटरनेट पर यह बहस चल रही है कि बॉन्ड गर्ल कौन हो सकती है? हॉलीवुड की चर्चित फ्रैंजाइजी में बॉन्ड गर्ल की एक संभावित शॉर्टलिस्ट भी सामने आई है। इसमें अमांडा सेफ्राइड का नाम नहीं है। इस पर अभिनेत्री ने चुटकी ली है। उन्होंने इस पर कमेंट कर पूछा, 'क्या मैं ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं'? उनकी इस टिप्पणी ने नेटिजंस का ध्यान खींचा है और अब उम्र को लेकर एक बहस शुरू हो गई है।
Amanda Seyfried responds to Variety’s list of actresses who could play the next Bond girl opposite Robert Pattinson: “Am I too old?” https://t.co/mAq68bV6gH— Film Updates (@FilmUpdates) November 18, 2026
पैटिनसन और सेफ्राइड की उम्र बराबर
बता दें कि जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने के लिए चुने गए रॉबर्ट पैटिनसन की उम्र 40 वर्ष है। अमांडा सेफ्राइड भी 40 वर्ष की हैं। वैराइटी की संभावित बॉन्ड गर्ल की सूची में जब उनका नाम नहीं शामिल हुआ और उन्होंने इस पर सवाल किया तो कई सोशल मीडिया यूजर्स भी उनके पक्ष में आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जब एक एक्टर 40 की उम्र में यह रोल कर सकता है तो एक उसी उम्र की अभिनेत्री बॉन्ड गर्ल क्यों नहीं बन सकती? कुछ यूजर्स ने कहा कि पैटिनसन से अमांडा सिर्फ छह महीने बड़ी हैं।
मेकर्स ने नहीं की कोई आधिकारिक घोषणा
बता दें कि वैराइटी ने 19 हीरोइनों की एक संभावित लिस्ट पब्लिश की, जो फिल्म में पैटिनसन के अपोजिट रोल कर सकती हैं। इस लिस्ट में जेंडाया, फ्लोरेंस पुघ, सिडनी स्वीनी, मार्गोट रॉबी, मार्गरेट क्वाली और अन्या टेलर-जॉय के नाम शामिल किए गए हैं। वैराइटी के इसी सोशल मीडिया पोस्ट पर सेफ्राइड ने कमेंट किया, जो अब वायरल हो रहा है।
पैटिनसन की को-स्टार कौन होगी, इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। न ही फिल्म के टाइटल, रिलीज डेट या इसके शूटिंग शेड्यूल को लेकर कोई जानकारी सामने आई है।
उम्र संबंधी भेदभाव पर पहले भी कस चुकी हैं तंज
फिलहाल तो अमांडा सेफ्राइड के कमेंट पर यूजर्स के दिलचस्प कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ ने सेफ्राइड का सपोर्ट किया, वहीं कुछ ने बॉन्ड फिल्मों में उम्र और कास्टिंग को लेकर चल रही बहस पर अपने विचार रखे हैं।
बता दें कि सेफ्राइड इससे पहले भी हॉलीवुड में उम्र बढ़ने को लेकर मजाक कर चुकी हैं। जिमी फॉलन के शो में आने के दौरान उन्होंने फैंस के सुझावों पर बात की थी कि सबरीना कारपेंटर 'मम्मा मिया 3' में उनकी बेटी का रोल कर सकती हैं और मजाक में कहा कि वह अब बूढ़ी हो गई हैं।
बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी सेफ्राइड ने यह भी बताया कि मां बनने के बाद उन्हें मिली भूमिकाओं पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब ज्यादातर मां के रोल के लिए ही चुना गया। उन्होंने हॉलीवुड को इस बदलाव का क्रेडिट दिया।