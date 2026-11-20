उम्र संबंधी भेदभाव पर पहले भी कस चुकी हैं तंज

फिलहाल तो अमांडा सेफ्राइड के कमेंट पर यूजर्स के दिलचस्प कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ ने सेफ्राइड का सपोर्ट किया, वहीं कुछ ने बॉन्ड फिल्मों में उम्र और कास्टिंग को लेकर चल रही बहस पर अपने विचार रखे हैं।

बता दें कि सेफ्राइड इससे पहले भी हॉलीवुड में उम्र बढ़ने को लेकर मजाक कर चुकी हैं। जिमी फॉलन के शो में आने के दौरान उन्होंने फैंस के सुझावों पर बात की थी कि सबरीना कारपेंटर 'मम्मा मिया 3' में उनकी बेटी का रोल कर सकती हैं और मजाक में कहा कि वह अब बूढ़ी हो गई हैं।

बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी सेफ्राइड ने यह भी बताया कि मां बनने के बाद उन्हें मिली भूमिकाओं पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब ज्यादातर मां के रोल के लिए ही चुना गया। उन्होंने हॉलीवुड को इस बदलाव का क्रेडिट दिया।