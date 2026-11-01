फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Shah Rukh Khan Net Worth 2026 Iconic Roles Awards And Biggest Career Achievements

कैसे बॉलीवुड के किंग बने शाहरुख?: कभी ‘बाजीगर’ तो कभी ‘डाॅन’ बनकर किया दिलों पर राज; जानें कितनी है नेटवर्थ

Mon, 02 Nov 2026 07:00 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 02 Nov 2026 07:00 AM IST
सार

  • बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। 
  • शाहरुख खान ने करियर में कई बड़ी फिल्में दी हैं और फैंस के दिलों पर राज किया है।
  • इस खबर में जानिए उनकी नेटवर्थ, यादगार किरदार और उन्होंने करियर में कितने अवॉर्ड अपने नाम किए।

विज्ञापन
Shah Rukh Khan Net Worth 2026 Iconic Roles Awards And Biggest Career Achievements
शाहरुख खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों से सभी को अपना दीवाना बनाया है। आज वे अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर जानिए उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, जो उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बनाता है। 
विज्ञापन


शाहरुख खान के यादगार किरदार
बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। शाहरुख खान भी उन्हीं में से एक हैं। रोमांस हो, एक्शन हो या फिर नेगेटिव किरदार, उन्होंने हर तरह के रोल से दर्शकों का दिल जीता है। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का 'किंग खान' कहा जाता है।
विज्ञापन


शाहरुख ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं, जिनके किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। करियर के शुरुआत में शाहरुख ने 'बाजीगर', 'डर' और 'अंजाम' जैसी फिल्मों में नैगेटिव किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता। इसके बाद उन्होंने 'कुछ कुछ होता है', 'दिल तो पागल है' में रोमांटिक फिल्मों से लोगों को अपना दीवाना बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद अब वे 'पठान', 'जवान' और 'रईस' जैसी फिल्मों में एक्शन अवतार में नजर आए। इस तरह शाहरुख ने अपने करियर में हर तरह के किरदार किए और वो लोगों के दिलों में भी जगह बना गए। 
Trending Videos

Shah Rukh Khan Net Worth 2026 Iconic Roles Awards And Biggest Career Achievements
शाहरुख खान के यादगार किरदार - फोटो : अमर उजाला
करोड़ों के मालिक हैं शाहरुख 
शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी कमाई का जरिया सिर्फ फिल्में नहीं हैं। वह विज्ञापनों, प्रोडक्शन हाउस और क्रिकेट टीम से भी अच्छी कमाई करते हैं।

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, शाहरुख खान की अनुमानित नेटवर्थ करीब 10,000 करोड़ रुपये है। इस आंकड़े में उनकी फिल्मों से होने वाली कमाई के साथ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स जैसे बिजनेस भी शामिल हैं। इस लिस्ट के मुताबिक वह भारत के सबसे अमीर अभिनेता हैं। 

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी उनके बिजनेस में अहम भूमिका निभाती हैं। दोनों मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट चलाते हैं। इसके अलावा शाहरुख आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक भी हैं।

Shah Rukh Khan Net Worth 2026 Iconic Roles Awards And Biggest Career Achievements
शाहरुख खान के अवॉर्ड्स - फोटो : अमर उजाला
करियर में जीते कई अवॉर्ड्स 
शाहरुख खान ने अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान हासिल किए हैं। इनमें 'बाजीगर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कुछ कुछ होता है', 'देवदास', 'स्वदेस', 'चक दे! इंडिया' और 'माई नेम इज खान' जैसी फिल्मों के लिए मिले सम्मान शामिल हैं।

साल 2025 में 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में शाहरुख को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। यह उनका पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड था।

वहीं साल 2005 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था।

ये भी पढ़ें- हैलोवीन 2026: हेइडी क्लम का डरावना अवतार, कटा हुआ हाथ बनकर पार्टी में पहुंचीं; देखकर हैरान रह गए लोग
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed