एक बार फिर क्रिकेट और मनोरंजन जगत का मेल सुर्खियों में बना हुआ है। सारा अली खान, शुभमन गिल को डेट करने की खबरों को लेकर हेडलाइन में हैं। यूं तो दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन्हें अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है। सारा और शुभमन कभी डिनर डेट तो कभी फ्लाइट में साथ नजर आते हैं। इसी बीच सारा ने अपनी फेवरेट आईपीएल टीम का खुलासा किया है, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया है।

सारा अली खान से हाल ही में पूछा गया कि उनकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। इस पर सारा ने बिना समय लिए मुंबई इंडियंस का नाम ले लिया। हालांकि, फैंस को लगा था कि सारा गुजरात टाइटंस का नाम लेंगी क्योंकि शुभमन गिल उसी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा के इस बयान से शुभमन के फैंस काफी दुखी हो गए हैं।

.@RanveerOfficial, #SaraAliKhan & @VikrantMassey's answer questions about their favourite team! Watch as they send their love and luck to @mipaltan!



Tune-in to #PBKSvMI at #IPLonStar