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देर रात केक काटकर खास दोस्तों के साथ सैफ की बेटी ने मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 13 Aug 2018 10:33 AM IST
Sara Ali Khan celebrate her Birthday with Close friends
बॉलीवुड में जल्द ही डेब्यू करने वाली एक्टर सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने रविवार को अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के इस खास मौके पर दोस्तों और परिवार सहित बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें बधाई दी है। सारा के जन्मदिन पर कुछ ऐसी खबरें भी थीं कि वह इस बार अपना जन्मदिन दोस्तों और परिवार के साथ नहीं मनाएंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा ने देर रात अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया।
गौरतलब है कि सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘केदारनाथ’ के पोस्ट प्रोडक्शन के काम में काफी व्यस्त हैं। वहीं इसके अलावा सारा की दूसरी फिल्म ‘सिम्बा’ की शूटिंग भी चल रही है। इन दिनों फिल्म ‘सिम्बा’ के एक गाने की शूटिंग जोरो पर है। इसके लिए सारा काफी मेहनत कर रही हैं। वह हर दिन जमकर जिम और डांस रिहर्सल्स में पसीना भी बहा रही हैं। इसलिए सारा अपने जन्मदिन के खास मौके पर पूरे दिन फिल्मों के काम में लगी रहीं और देर रात उन्होंने अपनी करीबियों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। 
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