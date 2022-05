{"_id":"627f23a2c0b09412af242aa4","slug":"sanskar-bharti-cine-talkies-2022-begins-in-mumbai-prithviraj-director-chandra-prakash-dwivedi-wins-applause","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Cine Talkies 2022: आधुनिक ‘आसुरी’ शक्तियों के जिक्र पर खूब बजीं तालियां, आशा पारेख के जल्द जाने से लोग निराश","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sat, 14 May 2022 09:06 AM IST