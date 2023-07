आज बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास दिन पर एक्टर ने अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म ‘डबल इस्मार्ट’ से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर साझा किया है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन साउथ के चर्चित निर्देशक पुरी जगन्नाथ कर रहे हैं। इस फिल्म में राम पोथिनेनी लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं, संजय दत्त भी बिगबुल बने नजर आएंगे।

It takes me immense pride to be working with the director of the masses #PuriJagannadh ji and the young energetic Ustaad @ramsayz 🤗



Glad to be Playing the #BIGBULL in this sci-fi mass entertainer #DoubleISMART