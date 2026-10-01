ममता कुलकर्णी डांस विवाद: 'अच्छा है उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं था'; ट्रोलिंग के बाद अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

नेटिजंस बोले- 'राणा जी माफ नहीं करेंगे'

ममता कुलकर्णी के इस पोस्ट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर्स और फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं, कुछ उनकी क्लास लगा रहे हैं कि अपने ग्लैमरस डांस की तुलना वे भगवान की रासलीला से कैसे कर सकती हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अब कितनी भी सफाई दो, आपने जो किया है, राणा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे'।

एक यूजर ने लिखा है, 'अपनी तुलना भी की तो भगवान से वाह। इतना तो अनर्थ ना करो बहन। गलती की तुमने मान लो। तुम इंसान हो, इंसान ही रहो। अपनी गलती पर पर्दा मत डालो। गाना भी तुमने गलत चुना 'गुपचुप गुपचुप'।







