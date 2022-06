Salman Khan Threat Case: सलमान खान को धमकी मामले में खुलासा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही जारी किया था खत

राजस्थान से मुंबई आए थे तीन लोग

मुंबई पुलिस के मुताबिक, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा खत जारी किया था। उसके गिरोह के तीन लोग जालोर (राजस्थान) से मुंबई में चिट्ठी छोड़ने आए थे। इस दौरान दोनों आरोपी सौरभ महाकाल से मिले थे। आरोपी सौरभ महाकाल ने खुलासा किया कि बिश्नोई के मददगार विक्रम बराड़ के द्वारा सलीम खान तक लेटर पहुंचाया गया था।

Salman Khan threat letter case | Jailed gangster Lawrence Bishnoi had issued the letter to Salman Khan & his father Salim Khan. Three people from his gang had come from Jalore, Rajasthan to Mumbai to drop the letter & had met accused Saurabh Mahakal: Mumbai Police



