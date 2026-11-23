{"_id":"6b0401f1f132729e1603d885","slug":"sunidhi-chauhan-song-love-me-like-a-dog-to-feature-in-ranbir-kapoor-love-and-war-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लव एंड वॉर: क्या सुनिधि के गाने 'लव मी लाइक अ डॉग' को फिल्म में मिली जगह? ट्रेलर से पहले रिलीज होगा ट्रैक","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' चर्चा में है। हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि फिल्ममेकर 'लव एंड वॉर' का ट्रेलर रिलीज करने से पहले फिल्म का एक गाना रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। अब मेकर्स ने इस गाने का टाइटल भी तय कर लिया है। भंसाली ने 'बाजीराव मस्तानी' और 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के ट्रेलर रिलीज से पहले भी गाने को रिलीज किया था।

Trending Videos

क्या है गाने का टाइटल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनिधि चौहान ने 'लव मी लाइक अ डॉग' नाम का एक गाना गाया है। जो इस फिल्म के सबसे अहम गानों में से एक हो सकता है। उन्होंने इसे कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि मेकर्स इसे ट्रेलर रिलीज होने से पहले रिलीज कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। मेकर्स ने इसके बोल या म्यूजिकल स्टाइल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। मेकर्स ने यह भी नहीं बताया है कि फिल्म के किन किरदारों या किस सीन पर यह गाना फिल्माया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

भंसाली की फिल्मों में गानों को अहमियत

भंसाली के लिए संगीत हमेशा सिर्फ बैकग्राउंड से कहीं बढ़कर रहा है। उनके साउंडट्रैक अक्सर उनकी कहानियों की भावनात्मक जान होते हैं। ‘हम दिल दे चुके सनम’ और ‘देवदास’ से लेकर ‘बाजीराव मस्तानी’, ‘पद्मावत’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ तक, उनकी फिल्मों में गानों की हमेशा एक अहम जगह रही है। वह अलग-अलग शैलियों और पीढ़ियों के गायकों, संगीतकारों और गीतकारों को एक साथ लाने के लिए भी जाने जाते हैं।



'लव एंड वॉर' का म्यूजिक कैंपेन ट्रेलर आने से पहले शुरू होने की उम्मीद है लेकिन मेकर्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि पहला गाना कब रिलीज होगा। यह भी साफ नहीं है कि क्या 'लव मी लाइक अ डॉग' ही वह पहला गाना होगा जिससे म्यूजिक की शुरुआत होगी।

विज्ञापन