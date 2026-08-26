वायरल हो रहा रवि किशन का डांस वीडियो, अनुपम खेर और बोमन ईरानी ने दिया साथ; 'खोसला का घोसला 2' से जुड़े अभिनेता
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 26 Aug 2026 11:11 AM IST
सार
Ravi Kishan: अभिनेता रवि किशन अपकमिंग फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की स्टारकास्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ डांस किया है, जो वायरल हो रहा है।
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विस्तार
‘खोसला का घोसला 2’ की कास्ट ने रवि किशन का स्वागत करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और प्रवीण डबास हाल ही में एक वायरल डांस ट्रेंड में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मजेदार वीडियो में किशन के मशहूर डांस स्टेप को दोहराया।
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वीडियो में क्या है?
- अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।
- इसमें अनुपम खेर और बोमन ईरानी को प्रवीण डबास के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है।
- वे रवि किशन के अब मशहूर हो चुके डांस मूव को करने की कोशिश कर रहे हैं।
- यह क्लिप फैंस को इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल से पहले कलाकारों के बीच की अच्छी बॉन्डिंग की एक झलक दिखाती है।
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कास्ट में रवि किशन का हुआ स्वागत
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कास्ट में किशन के शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में डांस स्टेप को सबसे आसान तरीके से समझाते हुए लिखा। बाएं पैर और दाएं पैर का जिक्र करते हुए इसे 'चल फुट' नाम दिया।
उन्होंने खुद को, ईरानी और डबास को कोआर्डिनेशन किंग्स' बताया और 'खोसला का घोसला 2' में रवि किशन का स्वागत किया।
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कास्ट में किशन के शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में डांस स्टेप को सबसे आसान तरीके से समझाते हुए लिखा। बाएं पैर और दाएं पैर का जिक्र करते हुए इसे 'चल फुट' नाम दिया।
उन्होंने खुद को, ईरानी और डबास को कोआर्डिनेशन किंग्स' बताया और 'खोसला का घोसला 2' में रवि किशन का स्वागत किया।
ये कलाकार भी हुए फिल्म में शामिल
'खोसला का घोसला 2' में ओरिजिनल कास्ट के कई सदस्य वापस आ रहे हैं। अनुपम खेर की वापसी हो रही है, जबकि बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, तारा शर्मा और किरण जुनेजा भी इस सीक्वल का हिस्सा हैं।
नई फिल्म की कास्ट में दिव्या खोसला और रवि किशन भी शामिल हो गए हैं।
'खोसला का घोसला 2' में ओरिजिनल कास्ट के कई सदस्य वापस आ रहे हैं। अनुपम खेर की वापसी हो रही है, जबकि बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, तारा शर्मा और किरण जुनेजा भी इस सीक्वल का हिस्सा हैं।
नई फिल्म की कास्ट में दिव्या खोसला और रवि किशन भी शामिल हो गए हैं।
‘खोसला का घोसला' की स्टारकास्ट
साल 2006 में रिलीज हुई ओरिजिनल फिल्म ‘खोसला का घोसला’ ने समय के साथ एक खास पहचान बना ली थी। इसकी मिडिल-क्लास सेटिंग, ह्यूमर और यादगार किरदारों ने इसे सबसे अलग बनाया और दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा।
पहली फिल्म में अनुपम खेर ने कमल किशोर खोसला का किरदार निभाया था, जबकि बोमन ईरानी ने विलेन किशन खुराना का रोल किया था। प्रवीण डबास ने चेरी यानी चिराग खोसला का किरदार निभाया था। सीक्वल में उनकी वापसी ने फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।
कब रिलीज होगी ‘खोसला का घोसला 2’?
प्रशांत बांगिया के निर्देशन में बनी ‘खोसला का घोसला 2’ 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
साल 2006 में रिलीज हुई ओरिजिनल फिल्म ‘खोसला का घोसला’ ने समय के साथ एक खास पहचान बना ली थी। इसकी मिडिल-क्लास सेटिंग, ह्यूमर और यादगार किरदारों ने इसे सबसे अलग बनाया और दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा।
पहली फिल्म में अनुपम खेर ने कमल किशोर खोसला का किरदार निभाया था, जबकि बोमन ईरानी ने विलेन किशन खुराना का रोल किया था। प्रवीण डबास ने चेरी यानी चिराग खोसला का किरदार निभाया था। सीक्वल में उनकी वापसी ने फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।
कब रिलीज होगी ‘खोसला का घोसला 2’?
प्रशांत बांगिया के निर्देशन में बनी ‘खोसला का घोसला 2’ 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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