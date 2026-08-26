वायरल हो रहा रवि किशन का डांस वीडियो, अनुपम खेर और बोमन ईरानी ने दिया साथ; 'खोसला का घोसला 2' से जुड़े अभिनेता

साल 2006 में रिलीज हुई ओरिजिनल फिल्म ‘खोसला का घोसला’ ने समय के साथ एक खास पहचान बना ली थी। इसकी मिडिल-क्लास सेटिंग, ह्यूमर और यादगार किरदारों ने इसे सबसे अलग बनाया और दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा।पहली फिल्म में अनुपम खेर ने कमल किशोर खोसला का किरदार निभाया था, जबकि बोमन ईरानी ने विलेन किशन खुराना का रोल किया था। प्रवीण डबास ने चेरी यानी चिराग खोसला का किरदार निभाया था। सीक्वल में उनकी वापसी ने फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।प्रशांत बांगिया के निर्देशन में बनी ‘खोसला का घोसला 2’ 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।