‘आशा फॉरएवर’ के लिए साथ आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े सितारे, जानें आशा ताई के आखिरी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की कहानी
Asha Forever: दिग्गज गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए एआर रहमान ‘आशा फॉरएवर’ नाम का एक म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में कई बडे़ सितारों के शामिल होने की खबर सामने आई है।
विस्तार
‘आशा फॉरएवर’ प्रोजेक्ट आशा भोसले के निधन से पहले ही तैयार किया जा रहा था। 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में आशा भोसले के निधन के बाद अब ‘आशा फॉरएवर’ को उनकी शानदार संगीत विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा किया जा रहा है।
क्या है ‘आशा फॉरएवर’?
‘आशा फॉरएवर’ एआर रहमान की तरफ से तैयार किया जा रहा एक खास ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो है। इस प्रोजेक्ट पर आशा भोसले के जिंदा रहते ही काम शुरू हो गया था। रहमान की इच्छा थी कि आशा खुद इस प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए देखें।
इस साल की शुरुआत में इसका एक टीजर भी सामने आया था। इसमें आशा भोसले की कुछ झलकियां और रिकॉर्डिंग से जुड़े म्यूजिशियन्स नजर आए थे। ट्रिनिटी लैबन से जुड़े म्यूजिशियन्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।
आशा भोसले और एआर रहमान का म्यूजिकल कनेक्शन भी इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। यह सिर्फ आशा भोसले के निधन के बाद बनाई गई श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत खुद आशा भोसले के साथ उनके रहते हुई थी।
‘आशा फॉरएवर’ में क्यों साथ आए आमिर, शाहरुख और सलमान?
- एआर रहमान ने धीरे-धीरे इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले कलाकारों के नाम सामने लाए।
- सबसे पहले शाहरुख खान के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की खबर सामने आई।
- इसके बाद सलमान खान भी इसका हिस्सा बने।
- फिर आमिर खान के जुड़ने के साथ ही तीनों खान एक ही प्रोजेक्ट में साथ आ गए।
- ‘आशा फॉरएवर’ सिर्फ तीनों खान तक सीमित नहीं है। दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं।
- इसके अलावा फिल्ममेकर करण जौहर भी इसका हिस्सा हैं।
- एआर रहमान ने पहले बताया था कि उन्होंने करण जौहर के साथ वीडियो कॉल पर म्यूजिक, सिनेमा और अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों को लेकर बातचीत की थी।
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