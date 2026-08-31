‘आशा फॉरएवर’ के लिए साथ आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े सितारे, जानें आशा ताई के आखिरी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की कहानी

‘आशा फॉरएवर’ प्रोजेक्ट आशा भोसले के निधन से पहले ही तैयार किया जा रहा था। 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में आशा भोसले के निधन के बाद अब ‘आशा फॉरएवर’ को उनकी शानदार संगीत विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा किया जा रहा है।

क्या है ‘आशा फॉरएवर’?

‘आशा फॉरएवर’ एआर रहमान की तरफ से तैयार किया जा रहा एक खास ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो है। इस प्रोजेक्ट पर आशा भोसले के जिंदा रहते ही काम शुरू हो गया था। रहमान की इच्छा थी कि आशा खुद इस प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए देखें।

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इस साल की शुरुआत में इसका एक टीजर भी सामने आया था। इसमें आशा भोसले की कुछ झलकियां और रिकॉर्डिंग से जुड़े म्यूजिशियन्स नजर आए थे। ट्रिनिटी लैबन से जुड़े म्यूजिशियन्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।

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आशा भोसले और एआर रहमान का म्यूजिकल कनेक्शन भी इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। यह सिर्फ आशा भोसले के निधन के बाद बनाई गई श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत खुद आशा भोसले के साथ उनके रहते हुई थी।