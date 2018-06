आंदोलनकारी किसानों पर भड़की रवीना टंडन, कहा- इन्हें जेल में डालो

{"_id":"5b15657d4f1c1b634d8b4b5e","slug":"raveena-tandon-slams-protester-farmer-who-emptied-milk-tanker-on-street","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u0926\u094b\u0932\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u0938\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092d\u0921\u093c\u0915\u0940 \u0930\u0935\u0940\u0928\u093e \u091f\u0902\u0921\u0928, \u0915\u0939\u093e- \u0907\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u091c\u0947\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932\u094b ","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

महाराष्ट्र सहित देशभर में शुरू किसान आंदोलन के तरीके को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आंदोलनकारी किसानों को जेल में डालना चाहिए और उनकी जमानत भी नहीं होने देना चाहिए।



रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में कहा है कि आंदोलन का यह तरीका कष्टदायी है। सार्वजनिक संपत्ति, वाहन और सामग्रियों का नुकसान दुखद है। ऐसे कथित आंदोलनकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।



What a sad thing to happen . Terrible way to protest. Any harm to public property,transport or commodities,should be instantly arrested and jailed without bail . https://t.co/kDcIg1zP5h



— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 3, 2018





एक जमाने में बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री रही रवीना टंडन आज बड़े पर्दे से दूर हैं लेकिन, सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं। इसके चलते उन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है। आंदोलनकारी किसानों पर ट्वीट के बाद भी वे ट्रोल हुईं लेकिन किसान आंदोलन विरोधी भूमिका पर अडिग रहीं।