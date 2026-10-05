गीता गोविंदम: जब विजय ने तेज आवाज में की थी रश्मिका से बात, पहली मुलाकात में ही रो पड़ीं थीं एक्ट्रेस

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रश्मिका ने हाल ही में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में विजय के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार विजय से सेट पर मिली थीं, तो उन्हें 'सर' कहकर बुलाती थीं। इसकी वजह यह थी कि वह इंडस्ट्री में नई थीं और विजय तब तक तीन-चार फिल्मों में काम कर चुके थे।रश्मिका ने बताया कि शूटिंग के पहले दिन वह सेट पर कोई म्यूजिक चला रही थीं। तभी विजय ने उनसे म्यूजिक बंद करने के लिए कहा। रश्मिका के मुताबिक, विजय ने कहा था, 'ये म्यूजिक बंद करो।'विजय ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि वह स्वभाव से काफी सीधे और बेबाक हैं। उन्हें उस समय अंदाजा नहीं था कि उनकी बात रश्मिका को इतनी बुरी लग सकती है।