बॉक्स ऑफिस: नानी की 'द पैराडाइज' का कमाल जारी; अर्धशतक से कितनी दूर 'द वन'? इतनी रही 'हनुमान अंश' की कमाई

लाखों में सिमटी 'मिर्जापुर'

यह फिल्म 04 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 'हनुमान अंश' के सामने जब कोई फिल्म नहीं चल पा रही थी, तब इसने अच्छा प्रदर्शन किया। यह फिल्म 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है। मगर, अब इसकी कमाई लाखों में सिमट गई है। मंगलवार को इस फिल्म ने 70 लाख रुपये कमाए थे। वहीं, कल बुधवार को यानी 27वें दिन कलेक्शन 55 लाख रुपये रहा। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 228.90 करोड़ रुपये हो चुका है।