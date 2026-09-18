फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Ranveer Singh pledges to educate 1000 girls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to refurbish 20 schools

पहल: 1000 लड़कियों को पढ़ाएंगे रणवीर सिंह, रणबीर-आलिया ने मुंबई के इतने स्कूलों को बेहतर बनाने का उठाया बीड़ा

Fri, 18 Sep 2026 12:48 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 18 Sep 2026 12:48 PM IST
सार

Ranveer Alia And Ranbir: रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 'सेवा संकल्प अभियान' से जुड़े हैं। जहां रणवीर सिंह ने 1000 लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली है, वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने कई स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कही है।
 

विज्ञापन
Ranveer Singh pledges to educate 1000 girls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to refurbish 20 schools
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रणवीर सिंह गुरुवार को भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। रणवीर ने तब सबका दिल जीत लिया, जब उन्होंने बताया कि त्योहार के हिस्से के तौर पर उन्होंने 1000 लड़कियों को पढ़ाने का संकल्प लिया है। वहीं अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। इसके तहत उन्होंने मुंबई में 20 स्कूलों को बेहतर बनाने में मदद करने की बात कही है।
विज्ञापन

Ranveer Singh pledges to educate 1000 girls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to refurbish 20 schools
रणवीर सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम
क्या बोले रणवीर सिंह?
गणेश चतुर्थी पर रणवीर सिंह ने कहा, 'मैं 'सेवा संकल्प अभियान' से जुड़ने और 1000 लड़कियों की शिक्षा में मदद करने का संकल्प लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे बप्पा खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा।' रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर उन फिल्मी हस्तियों में शामिल हैं जो इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं। 

iphone: आईफोन 18 प्रो पर फिदा हुए बॉलीवुड सेलेब्स, रितेश देशमुख से लेकर विक्की कौशल तक ने खरीदे नए मॉडल


 
विज्ञापन
विज्ञापन

Ranveer Singh pledges to educate 1000 girls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to refurbish 20 schools
आलिया भट्ट, पीएम मोदी, रणबीर कपूर - फोटो : सोशल मीडिया
आलिया और रणबीर ने लिया संकल्प
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी मुंबई में 20 स्कूलों के नवीनीकरण में मदद करने का वादा किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और रणबीर कपूर के साथ इस नई पहल की घोषणा भी की।

पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आलिया ने लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई! आने वाला साल आपके लिए सेहतमंद और खुशियों भरा हो।' उन्होंने आगे कहा, 'इस दिन को मनाने और इस नेक काम में सहयोग देने के लिए, रणबीर और मैं बीएमसी की सिफारिशों के अनुसार 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर और अच्छी सुविधाओं वाली जगहें बनाई जा सकें।'
विज्ञापन

Ranveer Singh pledges to educate 1000 girls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to refurbish 20 schools
रणवीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया
रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट
  • काम की बात करें तो रणवीर अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' को लेकर चर्चा में हैं। 
  • रणवीर सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो वे जल्द दीपिका पादुकोण के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। 
  • रणवीर और दीपिका पादुकोण पहले से एक बिटिया दुआ के माता-पिता हैं। 
  • बीते दिनों दुआ के जन्मदिन के मौके पर कपल ने अपने मैटरनिटी शूट की तस्वीरें साझा की थीं।

Ranveer Singh pledges to educate 1000 girls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to refurbish 20 schools
आलिया रणबीर - फोटो : इंस्टाग्राम @aliaabhatt
आलिया और रणबीर का वर्कफ्रंट
  • रणबीर और आलिया के लिए आने वाला साल काफी व्यस्त रहने वाला है। 
  • रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इस दिवाली पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
  • 'रामायण: पार्ट II' की शूटिंग दिवाली 2027 के लिए तय है।
  • आलिया भट्ट के साथ उनकी फिल्म 'लव एंड वॉर' रिलीज का इंतजार कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed