पहल: 1000 लड़कियों को पढ़ाएंगे रणवीर सिंह, रणबीर-आलिया ने मुंबई के इतने स्कूलों को बेहतर बनाने का उठाया बीड़ा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 18 Sep 2026 12:48 PM IST
सार
Ranveer Alia And Ranbir: रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 'सेवा संकल्प अभियान' से जुड़े हैं। जहां रणवीर सिंह ने 1000 लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली है, वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने कई स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कही है।
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विस्तार
रणवीर सिंह गुरुवार को भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। रणवीर ने तब सबका दिल जीत लिया, जब उन्होंने बताया कि त्योहार के हिस्से के तौर पर उन्होंने 1000 लड़कियों को पढ़ाने का संकल्प लिया है। वहीं अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। इसके तहत उन्होंने मुंबई में 20 स्कूलों को बेहतर बनाने में मदद करने की बात कही है।
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क्या बोले रणवीर सिंह?
गणेश चतुर्थी पर रणवीर सिंह ने कहा, 'मैं 'सेवा संकल्प अभियान' से जुड़ने और 1000 लड़कियों की शिक्षा में मदद करने का संकल्प लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे बप्पा खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा।' रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर उन फिल्मी हस्तियों में शामिल हैं जो इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं।
गणेश चतुर्थी पर रणवीर सिंह ने कहा, 'मैं 'सेवा संकल्प अभियान' से जुड़ने और 1000 लड़कियों की शिक्षा में मदद करने का संकल्प लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे बप्पा खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा।' रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर उन फिल्मी हस्तियों में शामिल हैं जो इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं।
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आलिया और रणबीर ने लिया संकल्प
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी मुंबई में 20 स्कूलों के नवीनीकरण में मदद करने का वादा किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और रणबीर कपूर के साथ इस नई पहल की घोषणा भी की।
पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आलिया ने लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई! आने वाला साल आपके लिए सेहतमंद और खुशियों भरा हो।' उन्होंने आगे कहा, 'इस दिन को मनाने और इस नेक काम में सहयोग देने के लिए, रणबीर और मैं बीएमसी की सिफारिशों के अनुसार 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर और अच्छी सुविधाओं वाली जगहें बनाई जा सकें।'
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी मुंबई में 20 स्कूलों के नवीनीकरण में मदद करने का वादा किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और रणबीर कपूर के साथ इस नई पहल की घोषणा भी की।
पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आलिया ने लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई! आने वाला साल आपके लिए सेहतमंद और खुशियों भरा हो।' उन्होंने आगे कहा, 'इस दिन को मनाने और इस नेक काम में सहयोग देने के लिए, रणबीर और मैं बीएमसी की सिफारिशों के अनुसार 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर और अच्छी सुविधाओं वाली जगहें बनाई जा सकें।'
रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट
- काम की बात करें तो रणवीर अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' को लेकर चर्चा में हैं।
- रणवीर सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो वे जल्द दीपिका पादुकोण के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं।
- रणवीर और दीपिका पादुकोण पहले से एक बिटिया दुआ के माता-पिता हैं।
- बीते दिनों दुआ के जन्मदिन के मौके पर कपल ने अपने मैटरनिटी शूट की तस्वीरें साझा की थीं।
आलिया और रणबीर का वर्कफ्रंट
- रणबीर और आलिया के लिए आने वाला साल काफी व्यस्त रहने वाला है।
- रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इस दिवाली पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
- 'रामायण: पार्ट II' की शूटिंग दिवाली 2027 के लिए तय है।
- आलिया भट्ट के साथ उनकी फिल्म 'लव एंड वॉर' रिलीज का इंतजार कर रही है।