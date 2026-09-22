कृष्णा मुखर्जी का अंतिम संस्कार: शाहरुख से लेकर आलिया तक, रानी मुखर्जी की मां को श्रद्धांजलि पहुंचे सेलेब्स

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अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का आज निधन हो गया है। इस बात की जानकारी यश राज फिल्म्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी। मां के निधन से अभिनेत्री गहरे सदमे में हैं। अभिनेत्री की मां का आज मुंबई में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं।