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कृष्णा मुखर्जी का अंतिम संस्कार: शाहरुख से लेकर आलिया तक, रानी मुखर्जी की मां को श्रद्धांजलि पहुंचे सेलेब्स

Tue, 22 Sep 2026 06:41 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 22 Sep 2026 06:41 PM IST
सार

Celebs At Rani Mukerji House: बॉलीवुड के कई सेलेब्स रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। आज दोपहर बाद अभिनेत्री के मां के निधन की खबर आई थी।
 

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Alia Bhatt To Karan Johar Bollywood celebs reached to Rani Mukerjis House to tribute her Mother Krishna Mukerj
कृष्णा के अंतिम संस्कार में सेलेब्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का आज निधन हो गया है। इस बात की जानकारी यश राज फिल्म्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी। मां के निधन से अभिनेत्री गहरे सदमे में हैं। अभिनेत्री की मां का आज मुंबई में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं।
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आलिया भट्ट
अभिनेत्री आलिया भट्ट रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में पहुंची हैं। अभिनेत्री को अपनी काली गाड़ी से उतरते हुए देखा गया।
 

 

 

 

 

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करण जौहर
फिल्ममेकर करण जौहर कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। फिल्ममेकर कुर्ते पजामे में नजर आए।
 

 

 

 

 

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अनिल कपूर
रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर भी पहुंचे हैं।
 

 

 

 

 

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शाहरुख खान
अभिनेता शाहरुख खान, रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। उन्हें कार में जाते हुए देखा गया।
 

 

 

 

 

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संजय लीला भंसाली
कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली पहुंचे हैं।
 

 

 

 

 

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