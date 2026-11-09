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दिवाली 2026: 'मामी कहां हैं?', बच्चन परिवार की तस्वीरों से गायब दिखीं ऐश्वर्या, पोस्ट देख यूजर्स ने पूछे सवाल

Mon, 09 Nov 2026 10:44 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 09 Nov 2026 10:44 AM IST
सार

  • दिवाली के मौके पर बच्चन परिवार ने भी धूमधाम से त्योहार मनाया। 
  • अभिषेक बच्चन और नव्या नवेली नंदा ने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। 
  • इन तस्वीरों में श्वेता बच्चन, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन नजर आ रहे हैं। 

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Diwali 2026 Aishwarya Rai Missing From Navya Naveli Nanda Bachchan Family Photos Fans Ask Where Is Mami
नव्या नवेली नंदा की सोशल मीडिया पोस्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, परिवार की इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय बच्चन दिखाई नहीं दीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नव्या से सवाल पूछने शुरू कर दिए।
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नव्या ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट 
नव्या ने अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'अपने खास लोगों के साथ सबसे बेहतरीन दिवाली।' शेयर की गई तस्वीरों में परिवार के सभी सदस्य पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अगस्त्य अपनी छोटी बहन आराध्या को गले लगाते दिख रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता साथ में फुलझड़ियां जलाते हुए त्योहार का आनंद ले रहे हैं।
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इस दौरान नव्या लाल रंग के पारंपरिक कपड़ों में नजर आईं। वहीं, अगस्त्य और आराध्या ने क्रीम रंग के आउटफिट पहने थे। अभिषेक और श्वेता भी हल्के रंगों के पारंपरिक कपड़ों में दिखाई दिए।
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अभिषेक बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया
नव्या की तस्वीरों में ऐश्वर्या को ढूंढते रहे लोग
बच्चन परिवार की इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी खुश हुए, लेकिन कई लोगों का ध्यान एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की गैर-मौजूदगी पर गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नव्या की पोस्ट पर कमेंट करते हुए पूछा कि आखिर ऐश्वर्या इन तस्वीरों में क्यों नहीं हैं।

किसी ने लिखा, 'ऐश्वर्या कहां हैं?' तो किसी ने सवाल किया कि वह बच्चन परिवार की तस्वीरों में नजर क्यों नहीं आतीं। कुछ लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद ऐश्वर्या ने अभिषेक और आराध्या के साथ अलग से दिवाली मनाई होगी।

देखें पोस्ट- 

 

 

 

 

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ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के रिश्तों पर फिर चर्चा
ऐश्वर्या राय की इन तस्वीरों से गैर-मौजूदगी के बाद एक बार फिर बच्चन परिवार के साथ उनके रिश्तों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, पिछले काफी समय से ऐश्वर्या और परिवार के कुछ सदस्यों के बीच अनबन की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि, इन खबरों की कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

दिवाली पार्टी में साथ पहुंचे थे ऐश्वर्या और अभिषेक
खास बात यह है कि हाल ही में 5 नवंबर को ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन एक साथ मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचे थे। दोनों ने पार्टी में एक-दूसरे का हाथ थामकर एंट्री की और पैपराजी के सामने साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं।

इस दौरान ऐश्वर्या सुनहरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं, अभिषेक काले रंग के कढ़ाईदार एथनिक आउटफिट में नजर आए। पार्टी के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इनमें दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे, मुस्कुराते और प्यार से एक-दूसरे को देखते नजर आए। एक तस्वीर के लिए पोज देते समय ऐश्वर्या ने अपना सिर अभिषेक के कंधे पर भी टिका लिया था।

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ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया
कौन हैं नव्या नवेली नंदा?
  • नव्या नवेली नंदा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन हैं।
  • वह श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा की बेटी हैं।
  • परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग नव्या ने फिल्मों में अपना करियर बनाने के बजाय बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है। 

ये भी पढ़ें- दिवाली 2026: रणबीर-आलिया ने नए घर में मनाई पहली दिवाली, विक्की-कैट ने दिखाया बेटे का चेहरा; देखें तस्वीरें
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