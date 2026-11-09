Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   kareena kapoor viral diwali look gushed on social media for wearing pataudi royal kalgi

वायरल वीडियो: दिवाली पर करीना कपूर ने दिखाया नवाबी लुक, पगड़ी पर लगी कलगी में छिपा है खानदानी राज

Mon, 09 Nov 2026 12:20 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 09 Nov 2026 12:20 PM IST
सार

  • करीना कपूर का कथिक दिवाली लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 
  • इस वीडियो में वह पूरी तरह नवाबी लुक में दिखाई दे रही हैं। 
  • उनके आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान उनकी पगड़ी पर लगी कलगी खींच रही है।

विज्ञापन
kareena kapoor viral diwali look gushed on social media for wearing pataudi royal kalgi
करीना कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेत्री करीना कपूर का फैशन हमेशा फैंस के बीच छाया रहता है। हाल ही में दिवाली के दौरान उन्होंने एक ऐसी ड्रेस पहनी जिसमें वह पूरी तरह बेगम वाइब में दिखाई दीं। उन्होंने पति सैफ अली खान की खानदानी कलगी को भी अपने आउटफिट का हिस्सा बनाया। 

विज्ञापन

बेबो के आउटफिट में पटौदी खानदान की झलक 

दिवाली की रात बेबो ने शाही अंदाज का जलवा बिखेरा। एक ऑनलाइन फैशन समीक्षक डाइटसब्या ने करीना के दिवाली लुक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में वह फैशन डिजाइनर पुनीत बलना द्वारा डिजाइन किया गया कफ्तान पहने नजर आ रही हैं, जिस पर सिल्वर का बारीक काम किया गया है। उन्होंने इस आउटफिट को सैफ की कलगी (पगड़ी के आगे लगाया जाने वाला एक पारंपरिक ब्रोच ) से सजी पगड़ी के साथ अपने लुक को पूरा किया। 

विज्ञापन


View this post on Instagram

A post shared by DietSabya® (@dietsabya)

विज्ञापन
विज्ञापन

Trending Videos

पुशतैनी है पगड़ी पर सजी कलगी
करीना कपूर की पगड़ी पर सजी यह कलगी काफी खास है। यह  वेल्स के राजकुमार के पंखों के आकार में डिजाइन की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कलगी पटौदी परिवार की विरासत है। यह सैफ को उनकी दादी साजिदा सुल्तान से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि उनके पिता सर हामिदुल्ला खान ने 1921 से 1922 तक वेल्स के राजकुमार रहे सम्राट एडवर्ड अष्टम के मानद सहायक सचिव के रूप में कार्य किया था।

kareena kapoor viral diwali look gushed on social media for wearing pataudi royal kalgi
कॉफी विद करण में करीना कपूर और सैफ अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

‘कॉफी विद करण 9’ में पहुंचा कपल 
बीते दिनों  करीना और सैफ 'कॉफी विद करण 9' में एक साथ नज़र आए थे। इस एपिसोड में दोनों ने अपने निजी और काम के बारे में काफी कुछ कहा। घर पर हुए सैफ पर हमले पर करीना ने याद करते हुए कहा, ‘मैंने रात में पहनने वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। शुक्र है, किसी ने उसका वीडियो नहीं बनाया, करण। मैं सड़क पर चिल्ला रही थी। मैं कह रही थी, 'रुको, रुको।' यह किसी फिल्मी सीन जैसा था। मेरे पास पजामा पहनने का भी समय नहीं था। मैं सड़क पर दौड़ पड़ी। यह बात किसी को नहीं पता। मैं पहली बार बता रही हूं।’

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed