वायरल वीडियो: दिवाली पर करीना कपूर ने दिखाया नवाबी लुक, पगड़ी पर लगी कलगी में छिपा है खानदानी राज

‘कॉफी विद करण 9’ में पहुंचा कपल

बीते दिनों करीना और सैफ 'कॉफी विद करण 9' में एक साथ नज़र आए थे। इस एपिसोड में दोनों ने अपने निजी और काम के बारे में काफी कुछ कहा। घर पर हुए सैफ पर हमले पर करीना ने याद करते हुए कहा, ‘मैंने रात में पहनने वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। शुक्र है, किसी ने उसका वीडियो नहीं बनाया, करण। मैं सड़क पर चिल्ला रही थी। मैं कह रही थी, 'रुको, रुको।' यह किसी फिल्मी सीन जैसा था। मेरे पास पजामा पहनने का भी समय नहीं था। मैं सड़क पर दौड़ पड़ी। यह बात किसी को नहीं पता। मैं पहली बार बता रही हूं।’